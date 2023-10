Prozess gegen Klimaaktivistin in Grevenbroich Störer springen im Gerichtssaal über Tische und Stühle

Grevenbroich · Am Montag ist am Amtsgericht Grevenbroich der Prozess gegen eine Klimaaktivistin aus Kiel fortgesetzt worden. Ihr wird vorgeworfen, sich 2021 an der Blockade der RWE-Kohlebahn beteiligt zu haben. Wieder kam es zu Störungen der Verhandlung.

31.10.2023, 04:50 Uhr

Die 37-Jährige (re.), hier mit ihrem Rechtsbeistand, muss sich seit Ende September in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Grevenbroich verantworten. Foto: cka

Von Kurt Lehmkuhl

Als zwei Zuhörerinnen über Tische und Stühle sprangen, hatten der Langmut und der Geduldsfaden ein Ende. Immer wieder hatten zuvor Zuhörer durch Gelächter, Gerede oder Wurfaktionen die Verhandlung gegen eine Klimaaktivistin am Grevenbroicher Amtsgericht gestört oder behindert. Richtern Claudia Zieschang ließ die Störer am Montag aus dem Sitzungssaal entfernen.