RWE spricht von einer gefährlichen Aktion : Aktivisten besetzen Bagger-Pylon im Tagebau

Aktivisten haben im Tagebau Garzweiler einen Braunkohlenbagger besetzt. Foto: dpa/David Young

Rhein-Kreis Rund 80 Aktivisten der Gruppe „Einsatz Kohlestopp“ haben am Freitag fünf Bagger und einen Absetzer im Tagebau Garzweiler besetzt. Neun Demonstranten befinden sich zurzeit auf einem Pylonen des Baggers 261. Ein Höheninterventions-Trupp der Polizei macht sich bereit.

Von Wiljo Piel und Kurt Lehmkuhl

Der Blick vom Aussichtspunkt Nord bei Hochneukirch in den Tagebau Garzweiler macht Britta Kox am Freitag Morgen für einen kurzen Moment zufrieden: Der Betrieb ruht, nachdem in der Nacht rund 80 Mitglieder einer Aktionsgruppe „Einsatz Kohlestopp“ die Grube gestürmt hatten. „Jede Sekunde, die die Bagger stillstehen, ist eine Sekunde für den Klimaschutz“, sagt die in der Aktion „Alle Dörfer bleiben“ aktive Frau.

Gemeinsam mit Fridays for Future hatte Kox eine Protest-Aktion organisiert. „Kohlestopp statt Groko-Flopp“ hieß das Motto, unter dem sich rund 250 Menschen versammelten und symbolisch eine rote Linie am Tagebaurand formten – um dem Kohleabbau von RWE eine Grenze zu setzen und um gegen das geplante Kohlegesetz der Bundesregierung zu protestieren.

Fridays for Future bildete am Tagebaurand eine Menschenkette. Foto: Georg Salzburg (salz)

Info Der 261 baggert seit 59 Jahren nach Kohle Baujahr 1961 Dienstgewicht 7600 Tonnen

Länge 210 Meter

Höhe 70 Meter

Fahrwerksbreite 31 Meter

Raupen Zwölf Fahrgeschwindigkeit Zwei bis zehn Meter in der Minute



Während sich das rote Band zusehends spannte, standen im Tagebau sechs Großgeräte und die damit zusammenhängenden Bandanlagen still. „Fünf Bagger und ein Absetzer wurden am frühen Morgen besetzt“, schildert Guido Steffen, Sprecher von RWE Power. Die Aktivisten, die über die Böschungskante in die Grube eingedrungen waren, hielten sich zum Teil in großer Höhe auf, kletterten etwa auf Pylonen und Ballastausleger der gewaltigen Maschinen, seilten sich von dort aus sogar ab. „Hochgefährliche Aktionen“ nennt Steffen so etwas.

Während die Polizei im Tagebau anrückte, kümmerte sich Christina Schliesky am Grubenrand darum, die Auflagen der Behörden bei einer Protestaktion zu erfüllen. „Wir machen hier eine Demo unter Corona-Bedingungen“, sagte die Schülerin aus Mönchengladbach, die federführend für die Aktion war. Für die Menschenkette entlang es Grubenrandes in Richtung Keyenberg hatten sie und ihre Mitstreiter im Mindestabstand Punkte auf den Weg gesprayt – damit man sich bloß nicht zu nahe kam. Ihren Beitrag zum Abstand leistete auch die Polizei, die sämtliche Zufahrten zum Aussichtspunkt für Autos sperrte. Zu Fuß oder per Rad kamen die Demonstranten zum Tagebau, um bei heißen Temperaturen durchaus ein kühlendes Bad aus den Wassersprühern von RWE zu genießen, mit denen der Staub aus dem Tagebau gebunden werden soll.

Unterdessen spitzte sich die Situation in der Grube zu. Vier der sechs Großgeräte waren zwar am Nachmittag geräumt worden, doch immer noch befanden sich Aktivisten zum Teil in gefährlichen Gefilden. Neun Demonstranten hatten den 7600 Tonnen schweren, auf der ersten Sohle stehenden Bagger 261 geentert und waren auf den Stahl-Pylonen geklettert. „Eine schwierige Stelle – eng und vor allem rutschig, weil dort viel Fett im Spiel ist“, sagt Guido Steffen.

Da die Aktivisten keine Anstalten machen, ihre Position in 70 Metern Höhe zu verlassen, macht sich zurzeit ein Spezial-Trupp der Polizei bereit. Ziel ist es, die Braunkohle-Gegner mit Hilfe einer Seilrutsche nach unten zu bringen.