Aktionen für Kinder in Neuenhausen : Nachfolger für die Ferienfreizeit gesucht

Neuenhausen Weil das „Sommerspaß“-Team der Bruderschaft Neuenhausen auf ein Minimum geschrumpft ist, kann es in diesem Jahr wohl keine Veranstaltungen für Kinder geben. Jetzt werden junge Ehrenamtler gesucht – die Ferienfreizeit soll reaktiviert werden.

Es ist ein Freizeitspaß, der in Grevenbroich Tradition hat: das Seifenkistenrennen in Neuenhausen, das in den Jahren vor der Pandemie immer vor den Sommerferien stattfand. In Korschenbroich-Liedberg gibt es nach zweijähriger Zwangspause nun einen neuen Aufschlag: Am 6. Juni rollen junge Rennfahrer durch den historischen Ortskern. In Neuenhausen aber wird es auch in diesem Jahr kein Seifenkistenrennen geben. „Wir können es nicht anbieten“, sagt Jasmin Friedrich von der Ferienfreizeit „Sommerspaß“, die an die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuenhausen angegliedert ist. Der Grund: Das Orga-Team ist über die Zeit der Pandemie auf ein Minimum geschrumpft – Jasmin Friedrich ist praktisch die einzige, die die Veranstaltung organisieren könnte. Aber auch ihre Zeit ist knapp. „Es wäre schön, wenn sich Nachfolger für die Ferienfreizeit finden“, sagt die 32-Jährige.