Besondere Aktion mit Schülern aus Grevenbroich : Zeitzeugen machen Historie lebendig

Grevenbroich/Bonn Schüler des Pascal-Gymnasiums haben mit Senioren des Hauses St. Martinus in Wevelinghoven das Haus der Geschichte in Bonn besucht. Das Ergebnis: ein Rundgang durch die Ausstellung mit vielen Anekdoten.

So hingen Hannah und Eva an den Lippen von Heinz Schwarz, als er von seinen Erinnerungen an den Krieg berichtete. Die drei blickten auf Panzer, Nazi-Plakate und Briefe – bei bedrückter Stimmung. Wenige Meter weiter aber, als es um das Wunder von Bern ging, strahlte der 91-Jährige und schwelgte in Erinnerungen: „Wir haben das Finale in einer Gaststätte im Radio verfolgt. Weil unsere Tischnachbarn so laut waren, verließen wir das Lokal aber noch vor Abpfiff und bekamen erst später mit, dass wir Weltmeister geworden sind. Die Freude war natürlich riesengroß.“