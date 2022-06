Aktion in Grevenbroich​: Zwei Touren zur Schaufenster-Kunst​

Aktion in Grevenbroich

Ulrike Oberbach zeigt das Kunstwerk „Blumengruß“ von Künstler Franz Anton Lenze im Schaufenster der Optik Rolfes an der Breiten Straße. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Ulrike Oberbach lädt diese Woche zu zwei Führungen durch die Grevenbroicher City. Anlass geben die Werke einiger Künstler, die Grevenbroicher Einzelhändler in ihren Schaufenstern befestigt haben. Wo sich Interessierte anmelden können.

Einzelhändler und Kunstschaffende haben jüngst die Aktion „Grevenbroicher Kunst-Schaufenster“ wiederbelebt: Die zweite Auflage ist bereits gestartet, in rund 30 Geschäften stellen Künstler aus der Region Gemälde, Skulpturen, Fotografien und anderes aus. Mit der Aktion wird Künstlern zum einen eine Plattform geboten, sich zu präsentieren. Zum anderen steigern die Hingucker in den Schaufenstern die Verweildauer der Kunden – und das Interesse an den Waren, die die lokalen Händler bieten. Um die Aktion im Detail vorzustellen und den Grevenbroichern Kunst, Künstler und Geschäfte vor Ort näherzubringen, plant Mit-Initiatorin Ulrike Oberbach für diese Woche zwei „Schaufenster-Führungen“.