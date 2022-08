Aktion in Grevenbroich: Lionsclub will Familienzentren unterstützen​

Lionsclub will Familienzentren unterstützen

Aktion in Grevenbroich

Im Familienzentrum „Kunterbunt“ freut man sich über zwei neue Kinder-Außenfahrzeuge, die im Anschluss an die Kalender-Aktion des Lionsclubs erworben wurden. Foto: N. Deutz

Grevenbroich Aus einer Prämie der Adventskalender-Aktion wurden neue Spielgeräte für eine Kita in Gustorf finanziert. Was mit der Aktion bezweckt werden soll und wie sie fortgeführt wird.

Aus dem Erlös der Adventskalender-Aktion 2021 des Lionsclubs Grevenbroich konnten zwei neue Außenfahrzeuge im Gesamtwert von 500 Euro für das städtische Familienzentrum „Kunterbunt“ in Gustorf finanziert werden. Die Kita-Kinder freuen sich nun über ein sogenanntes „Fahr-Karussel“ und einen „Fire-Truck“. „Die Dreiräder sind gerade wirklich der Renner. Alle anderen Fahrzeuge sind jetzt nicht mehr so gefragt“, sagt Kita-Leiterin Heidi Alber und lacht.

Im vergangenen Dezember hatten sich elf städtische Kitas und deren Fördervereine sowie die Kita Blumenwiese der Lebenshilfe und der Deutschordens-Kindergarten an dem Verkauf der Adventskalender beteiligt. Die Einrichtungen beziehungsweise deren Fördervereine erhielten dafür Spenden von je 200 Euro. Das städtische Familienzentrum „Kunterbunt“ hat bei einer zusätzlichen Verlosung zudem eine Prämie in Höhe von 500 Euro erhalten, die dem Förderverein der Kita zugutekam. Im Anschluss an die Aktion hat das Familienzentrum die neuen Dreiräder erworben. Auch ein Basketballkorb und bewegliche Fußball-Tore sollen noch beschafft werden.