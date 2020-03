Angebot vom Arbeitskreis für Familienforschung : Drei Millionen Daten stehen bereit

Grevenbroich Der Arbeitskreis für Familienforschung, der zum Geschichtsverein Grevenbroich gehört, hat nun mehr als drei Millionen Einträge zusammengetragen und in der Datenbank „Genius“ zur Verfügung gestellt.

Die Datenbank des Arbeitskreises für Familienforschung bietet einige Vorteile. Der gewollten Daten könnten einfach und schnell gefunden werden, sagt Schnier. „Man muss nicht alle Archive persönlich abklappern und Name für Name durchgehen.“ Dabei helfen bestimmte Suchalgorithmen, die in die Datenbank eingebaut worden sind. So lassen sich die Einträge für einzelne Orte oder für das gesamte Gebiet bequem anzeigen und sichten. Dabei unterstützen darüber hinaus sogenannte Filterfunktionen, mithilfe derer die Fülle von Daten eingegrenzt werden kann. Familienforscher, die in der Datenbank nach Informationen über ihre Ahnen suchen, können zum Beispiel einstellen, ob es sich um eine männliche oder weibliche Person handelt.