Aero-Club in Grevenbroich : Im Kunstflug zeigen Modell-Piloten ihre Stärke

Patrick Jurek (31) ist einer der Kunstflug-Cracks im Modellflugzeugclub auf der Gustorfer Höhe. Foto: Dirk Neubauer

Grevnbroich Die Modell-Flieger auf der Gustorfer Höhe gehören zum Aero-Club. In der Luft sind ihre Maschinen den Vorbildern oft überlegen. Wer an der Fernbedienung zum Meister werden will, muss viel über Wetter, Thermik und Technik wissen.