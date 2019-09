Abheben in Grevenbroich-Gindorf : Die Welt von oben beim Flughafenfest

Im Mittelpunkt des Flughafenfests standen natürlich die diversen Maschinen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Zum 25. Mal feierte der Aero-Club sein Flughafenfest. Anders als in den Vorjahren blieb die Gästeresonanz überschaubar. Sondergenehmigungen gab es für Schnupperflüge etwa in Ultraleichtfliegern oder Hubschraubern.

Nicht das tatsächliche Wetter, vielmehr die Wetterprognose sorgte dafür, dass das Jubiläumfest des Aero-Clubs nicht die riesige Resonanz erhalten hat, die sich der Verein bei seinem 25. Fest gewünscht hat.

Segelflieger sind, wie der Geschäftsführer Günter Keser meinte, zwangsläufig Schönwettersportler, die Wind und Sonne mögen und Wolken gar nicht gerne sehen. „Tatsächlich hatten wir auf unserem Fluggelände am Samstag einen einzigen kleinen Schauer“, meinte Keser. Die Unterbrechung der Schnupperflüge dauerte nur wenige Minuten. Und auch am Sonntag ließen sich die Regentropfen eigentlich an einer Hand abzählen.

INFO Mit dem Aero-Club in Gindorf abheben Geschichte Den Aero-Club gibt es in der jetzigen Form seit 2007. Angebot Neben der Segelflugabteilung verfügt der Verein mit etwa 120 Mitgliedern über eine Modelflugabteilung. Ausbildung Unter Anleitung erfahrener Fluglehrer werden theoretische und praktische Fähigkeiten, die zum Erwerb der Segelflugpilotenlizenz erforderlich sind, vermittelt.

Die Jugendfeuerwehr Grevenbroich, die wie in den Vorjahren den Parkverkehr regelte, hatte zwar viel zu tun, kam aber nicht übermäßig in Schwitzen. „Das Interesse der Besucher ist groß, ihre Zahl hätte größer sein können“, sagte Keser, der seit 1969 Segelflug betreibt und der am Wochenende Veranstaltungsleiter war. Beide Abteilungen des Aero-Clubs hatte sich sehr viel Mühe gegeben, den Besuchern ihre Leidenschaft näher zu bringen: Probeflüge, Tombola, Hubschrauberrundflüge lockten. Natürlich gab es Leckeres zu essen und erfrischungen, außerdem gaben Stixx Samstagabend ein Konzert. Neben den sieben eigenen Segelflugzeugen hatte der Verein attraktive Oldtimer der Lüfte am Rande des Flugfelds aufgebaut: einen Rhönbussard aus dem Jahre 1932 und den 1968 letzten gebauten Doppelraab, den Vereinsmitglied Günther Thies organisiert hatte. Aus Anlass des Jubiläumsfestes gab es eine Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung, durch die auch motorbetriebene Fluggeräte starten und landen können. Im Alltagsbetrieb sind Ultraleichtflieger, Hubschrauber oder einmotorige Flugzeuge nicht auf der Gustofer Höhe zu sehen.

Die Segelflugzeuge werden mittels einer Winde in die Höhe gezogen. Die Höhe und die Dauer der Flüge sind eine Frage der Thermik. „Sie war besser, als das Kraftwerke Frimmersdorf noch in Betreib war. Da konnten wir uns in die Höhe schrauben. Jetzt ist es nicht mehr so einfach, Höhe zu gewinnen.“ Die Thermik ist einer der Gründe weshalb der Flugbetrieb Ende Oktober eingestellt und bis Ende März ruht. „Das heißt aber nicht, dass dann unsere Räume nicht genutzt werden.“

In den Hangars müssen die vereinseigenen Sportgeräte gewartet werden, die Anlage ist zu pflegen und vor allem muss der theoretische Unterricht absolviert werden, der unvermeidlich ist, wenn sich jemand ins Cockpit eines Segelflugzeugs setzten will. „Gemeinsam mit unseren Kollegen aus den Segelflugvereinen in Wanlo und Bergheim bieten wir den Unterricht an.“ Die Praxis findet dann auf den jeweiligen Plätzen an. Neue Piloten und Mitglieder sind immer gerne gesehen. Es habe schon Talente gegeben, die nach 14 Tagen ihren ersten Alleinflug machen konnten.