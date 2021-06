Segelflieger in Grevenbroich : Nachwuchs-Pilotin Anica hebt zum ersten Mal allein ab

Segelflieger in Grevenbroich

Gustorf Nach der Zwangspause läuft der Flugbetrieb auf der Gustorfer Höhe wieder. Der Aero-Club Grevenbroich-Neuss kann bereits Ausbildungserfolge verzeichnen – so wie bei der 14-jährigen Anica de Keyser.

Nach der Corona-Flaute herrscht wieder Betrieb bei den Segelfliegern auf der Gustorfer Höhe – und der Aero-Club Grevenbroich-Neuss verzeichnet bereits die ersten Ausbildungserfolge. Da wären vor allem die ersten Alleinflüge der 14-jährigen Anica de Keyser aus Neuss zu nennen. Vor wenigen Tagen hat die Nachwuchs-Pilotin eine wichtige Prüfung abgelegt und ist in dem Zusammenhang zum ersten Mal ohne Begleitung abgehoben. Sie begann erst im vergangenen Jahr ihre Ausbildung zur Segelflugzeug-Pilotin.

Piloten auf der Gustorfer Höhe in Grevenbroich

Piloten auf der Gustorfer Höhe in Grevenbroich : Krise erschwert Segelfliegern den Start

Nach 60 Starts, die sie in einem Doppelsitzer mit den ehrenamtlichen Fluglehrern des Clubs absolvierte, war es soweit. Bei den letzten Überprüfungen gaben die Lehrer grünes Licht – und einen Tag später nahm sie das Steuerruder in die Hand. Dann hieß es: von null auf hundert in drei Sekunden. Die Winde des Clubs zieht die Segelflugzeuge mit mächtig Tempo nach oben – vergleichbar ist das mit der Beschleunigung eines Formel-1-Rennwagens.