Aero-Club Grevenbroich-Neuss : Jugendliche lernen den Alltag auf dem Segelflugplatz kennen

In der ersten Woche konnten die Vereinsmitglieder nach Lust und Laune fliegen, um sich abends zufrieden im Zelt oder im Vereinsheim schlafen zu legen. Ein Motorsegler der Grefrather Luftsport-Kollegen sowie ein Motorflugzeug aus Langenfeld waren zu Gast und brachten die Grevenbroicher Flieger per Flugzeugschlepp in die Luft. Sonst werden die weißen Vögel mit einer Winde in etwa 400 Meter Höhe gebracht. „Die erforderlichen Genehmigungen für den Motorflug haben wir zuvor bei der Bezirksregierung Düsseldorf und der Stadt Grevenbroich eingeholt“, sagt Norbert Diekneite, Präsident des Aero-Clubs.