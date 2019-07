Straßenbauarbeiten in Grevenbroich-Neuenhausen : Ärger wegen Gehweg geht weiter

Grevenbroich Die Diskussion um die Gehwegerneuerung auf der Willibrordusstraße findet kein Ende. Ein Anwohner kritisiert Reparaturarbeiten am maroden Weg.

Zwar rückten Arbeiter am Donnerstag an, um den von Baumwurzeln erheblich geschädigten Bürgersteig auszubessern, doch mit dem geplanten Feinsplitt rund um die Lindenbäume ist Anwohner Heinz Pesch nicht einverstanden. Er sieht Unfallgefahr, fordert eine „vernünftige Lösung“.

Heinz Pesch wartete auf Ausführung, pochte auf Umsetzung des Beschlusses. Beigeordneter Florian Herpel antwortete Ende Juni, dass die Stadtbetriebe „die Örtlichkeit zeitnah erneut“ kontrollieren sollten. Maßnahmen würden „in dem Moment des Erfordernisses in Angriff genommen“. Jetzt rückten die Stadtbetriebe an, trugen den Asphalt an einer Linde ab. „Auf rund 20 Quadratmetern soll nun auf dem Gehweg Splitt eingearbeitet werden. Das ist eine Unfallgefahr für Kinder, Rollstuhl- und Rollatorfahrer“, kritisiert er. „Warum hat die Stadt vor der Umsetzung nicht mit den Anwohnern Kontakt aufgenommen und erklärt, was möglich ist?“ Sein Eindruck: „Die Stadt nimmt Bürger in den Vororten nicht ernst.“ Bei der Bahnstraße habe die Stadt nach Kritik eine Kehrtwende gemacht.