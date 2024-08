Stadt reagiert nach Bürgerbeschwerden Tonnen bleiben stehen – Ärger mit der Müllabfuhr in Grevenbroich

Die Stadt hadert mit ihrem Entsorger. Sie hat die Firma Schönmackers am Dienstag aufgefordert, für eine zuverlässige und pünktliche Müllabfuhr in Grevenbroich zu sorgen. Hintergrund dieses Appells sind Beschwerden aus der Bürgerschaft über nicht geleerte Tonnen. Ändere sich nichts an dieser Situation, „werden wir weitere Schritte einleiten, um eine geordnete Abfallbeseitigung zu gewährleisten“, sagt Bürgermeister Klaus Krützen. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre eine Kürzung des Entgelts für das Entsorgungsunternehmen.