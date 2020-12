Advent in Grevenbroich : Baumschmücken mit Kindern und kleinen Mäusen

Orken Die Kinder hatten selbst gebastelten Weihnachtsschmuck dabei, um den Baum zu schmücken. Die Tanne soll ein Zeichen für Zuversicht und Zusammenhalt sein.

Das Weihnachtsbaumschmücken im Orkener Park gehört längst zur Tradition im Ort. Wegen der verschärften Corona-Auflagen hatten die Aktiven der Bürgeraktion um Vorsitzende Carmen von Borzestowski jedoch damit gerechnet, dass diesmal niemand kommen würde – vor allem keine Kinder. So machte sich der Vorstand erst einmal selbst ans Schmücken – und war überrascht: Denn in einem der Kartons mit den Christbaumkugeln hatten sich Mäuse häuslich eingerichtet, die durch mutige Sprünge in die Hecken das Weite suchten. „Der Schrecken war wohl auf beiden Seiten gleich groß“, sagt von Borzestowski und lacht. Immerhin gelang es noch, ein Beweisfoto zu schießen.

Alleine blieb der Vorstand allerdings nicht. Kaum mit dem Schmücken begonnen, kamen die ersten Kinder mit ihren Eltern. Sie hatten jede Menge selbst gebastelten Weihnachtsschmuck dabei und begannen sofort damit, ihn am Baum zu befestigen. Mit einen schönen Teddy als Dankeschön, mussten sie dann den Park aber wieder verlassen. Nach einer Weile kamen die nächsten Kinder mit ihren Eltern, um nach einem kurzen Baumschmücken wieder beschenkt nach Hause zu gehen. So zog es sich den ganzen Nachmittag hin, und nun können alle Besucher des Parks einen schön geschmückten Baum im Park bewundern.

„Die geschmückte Tanne soll ein Zeichen sein, dass wir zusammenhalten und mit Zuversicht in die Zukunft gehen“, sagt Carmen von Borzestowski. Und Geschäftsführer Léon Latiers fügt hinzu: „Alle haben sich an diesem Nachmittag verantwortungsvoll an die Corona-Regeln gehalten. So können wir ganz beruhigt sein, dass hier kein Virus eine Chance hatte, sich zu verbreiten.“ Allerdings hätte es in der Seele weh getan, die Kinder gleich nach dem Schmücken des Baums wieder nach Hause schicken zu müssen, meint Kassiererin Luise Coenen. „Wir hoffen alle darauf, dass wir nächstes Jahr wieder gemeinsam Feste feiern können.“