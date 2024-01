Fahrrad-Club in Grevenbroich ADFC orientiert sich nach dem Tod von Wolfgang Pleschka neu

Mit Wolfgang Pleschka als Vorsitzendem sei, so Kievelitz, viel für den Fahrradverkehr in der Stadt erreicht worden. So seien fast alle Einbahnstraßen für Radler auch in Gegenrichtung geöffnet worden, sagt Kievelitz. Dies gebe es in vielen anderen Kommunen in diesem Umfang nicht. Dies sahen auch Grevenbroicher Teilnehmer beim letzten bundesweiten Fahrradklima-Test 2022 als eine der Stärken in Grevenbroich, als weitere wurden die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums und zügiges Radfahren genannt. Den Fahrradklima-Test führt der ADFC alle zwei Jahre in Kooperation mit dem Bundesverkehrsministerium durch.