ADAC-Wettbewerb in Grevenbroich gestartet Der „Camper des Jahres“ muss auch eine Bratwurst perfekt grillen

Für Patricia und Oliver Schnitzke aus Grevenbroich war die NRW-Vorrunde beim ADAC-Wettbewerb „Camper des Jahres“ am Sonntag nur bedingt ein Heimspiel. Das Paar hatte unter allen zwölf Teilnehmern zwar die kürzeste Anreise zum Fahrsicherheitszentrum an der Elfgener Dorfstraße, und Oliver Schnitzke hatte 2022 schon einmal mit großem Erfolg mitgemacht. Das allerdings qualifizierte ihn nicht automatisch für die Teilnahme am Wettbewerb in diesem Jahr. „Wir haben die zwölf Teilnehmer ausgelost“, sagte ADAC-Sprecher Thomas Müther: „Es gab mehr als 60 Interessenten. Oliver Schnitzke hatte das Glück, gelost zu werden.“