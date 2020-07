Abschied in Grevenbroich : Die Vollendung eines Kunstwerks

Grevenbroich Siegfried Henkel erinnerte bei seiner Verabschiedung im Kreissozialamt an den Künstler Anatol. Dessen „Thron der Arbeit“ steht im kleinen Park hinter dem Ständehaus der Kreisverwaltung in Grevenbroich.

„Arbeit ist Kunst - Kunst ist Arbeit!“ Dieser Spruch ist bekannt. Er stammt vom Künstler Anatol Herzfeld, der zu seinen Lebzeiten auf der Museumsinsel Hombroich gewirkt hat. Aber wer kennt den „Thron der Arbeit“, im kleinen Park hinter dem Ständehaus der Kreisverwaltung in Grevenbroich? Es ist eine Eisenskulptur von Anatol, die seinem Spruch Wirkung verleiht, eine Würdigung der täglichen Arbeit ist und symbolisch den „einfachen Arbeiter“ in der Gesellschaft nach vorn rückt.

Siegfried Henkel, bis vor kurzem Leiter des Kreissozialamtes und nun im Ruhestand, hatte aus seinem Büro täglich Blick auf dieses Kunstwerk: „Die Aufstellung der Skulptur ist mir gut in Erinnerung. Schließlich wurde sie mit einem großen Baukran von der Straße aus über die Bäume gehoben und im Park abgestellt. Nachdem Anatol und die Helfer einschließlich der Presse abgezogen sind, habe ich mich in diesen Thron gesetzt und mich mit der Aussage ‚Arbeit ist Kunst‘ beschäftigt.“

Corona-Trennwände in Düsseldorfer Bar : Die Kunst der Trennung in der „Kassette“

Da Kunstwerke in ein Museum und öffentlich ausgestellt gehören – zum Gedenken an das Vollendete und als Beispiel für noch aktive Arbeitende – hat Henkel in einer Collage seinen Dienstschluss ins Museum verlegt. Sein alter Arbeitsplatz ist in zwei Bildern ausgestellt. Eine Vielzahl von Besuchern lauschte dem Künstler, der von seiner Dienstzeit erzählte. Mit diesem Kunstwerk greift er das Thema „Lebenswerk“ auf. Henkels Auffassung ist, dass alle Arbeit gewürdigt werden sollte. Und er empfiehlt, sich mal auf Anatols Thron zu setzen und sich „erhaben zu fühlen: „Sie haben es sich (durch ihre Arbeit) verdient!“