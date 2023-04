Abi-Klausuren in Grevenbroich Nur am Erasmus-Gymnasium hat’s mit dem Download geklappt

Im Erasmus-Gymnasium hat es am Dienstag mit dem Download geklappt – nachdem Michael Collel zwischen 12 und 14 Uhr alle 20 Sekunden versucht hatte, sich einzuloggen – „also ungefähr 300 bis 400 Mal“, berichtet der Schulleiter. „Wahrscheinlich hat dann der Zufall es dann irgendwann gewollt, dass es hier gelungen ist.“ Dass die Prüfungen verschoben wurden, sei schade, sagt Collel: „Nicht nur die Schülerinnen und Schüler in NRW sind betroffen, sondern auch die Schulleitungen und Kollegen – das waren eine ganze Menge, die hier und in anderen Schulen saßen um die Vorauswahlen zu treffen. Und es ist natürlich auch so, dass die jungen Leute Angst haben, dass es jetzt mehrmals nicht funktionieren könnte – und dass sie damit zurecht kommen müssen, ihre Klausuren an einem anderen Tag zu schreiben. Insofern ist da schon ein Schaden entstanden.“