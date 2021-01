Straßenbeleuchtung in Grevenbroich : FDP fordert Reparartur der abgeschossenen Laternen

Gustorf/Grevenbroich Im Fall der mit Wurfgeschossen zerstörten 17 Straßenlaternen am Radweg zwischen Gustorf und Schulzentrum Am Sodbach schaltet sich nun die FDP ein. Die Fraktion pocht auf die Reparatur der Beleuchtung entlang des dunklen Weges.

Der Weg wird von vielen Radfahrern als Abkürzung genutzt. In einem Antrag für die nächste Sitzung des städtischen Hauptausschusses am 4. Februar fordert die Fraktion die Verwaltung auf, Stellung zum Vandalismus und zu den Reparaturen zu nehmen, die in den vergangenen Monaten wiederholt erfolgt sein sollen.

Zuständig für die Laternen an der Verlängerung der Erlenstraße in Gustorf, die einen „Knick“ unter der A 540 hindurch in Richtung Pascal-Gymnasium macht, ist der Versorger NEW. Die Laternen an dem Weg sollen zuletzt mehrmals Kostenpflichtiger Inhalt zur Zielscheibe von Vandalen geworden sein, die die Leuchtkörper mit Stahlkugeln oder Steinen beschossen und so zerstört haben sollen. Die Reparatur soll bereits einen „hohen vierstelligen Betrag“ verschlungen haben, wie ein Sprecher des Versorgers auf Anfrage mitgeteilt hatte. Bei einer erneuten Reparatur müsste gemäß des Beleuchtungsvertrages zwischen der Stadt Grevenbroich und dem Versorger teure LED-Technik zum Einsatz kommen. Die Kosten für die Instandsetzung der Laternen sollen damit erneut rund 10.000 Euro betragen. Das „Go“ für die Reparatur müsste die Stadt erteilen – und dabei das Risiko erneuter Vandalismusschäden berücksichtigen.