Autobahn bei Grevenbroich und Jüchen Baustelle eingerichtet – enge Fahrstreifen und Tempo 80 auf der A46

Mit der geänderten Verkehrsführung werden zunächst Arbeiten am Mittelstreifen ermöglicht: Wie die bundeseigene Autobahn GmbH bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte, wird der Mittelstreifen an bestimmten Stellen so präpariert, dass der Verkehr darüber geführt werden kann. Schutzplanken werden abgebaut, Überfahrten asphaltiert. Das Ganze ist eine Vorbereitung für die eigentliche Sanierung der Autobahn, die direkt im Anschluss beginnen soll. Denn der Verkehr wird über verschwenkte Fahrstreifen nach dem Prinzip „drei zu eins“ an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiter sollen so einen Fahrstreifen nach dem anderen von Grund auf erneuern können.