Autobahn 46 bei Grevenbroich : Pkw kracht in Leitplanke – Retter suchen Unfallauto

Pkw kracht in Leitplanke – Retter suchen Unfallauto

Grevenbroich Völlig verantwortungslos zeigte sich ein 27-Jähriger, als er mit seinem dreijährigen Sohn im Auto und offenkundig alkoholisiert auf der A 46 gegen die Schutzplanken prallte. Beide Insassen blieben unverletzt, wurden aber vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Zeugenaussagen war der Fahrer aus Erkelenz mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Heinsberg unterwegs. Vor der Autobahnabfahrt Grevenbroich verlor der Mann gegen 22 Uhr am Montag die Kontrolle über seinen BMW. Er geriet in die Leitplanken und walzte diese über eine Distanz von etwa 15 Metern nieder. Anschließend setzte der 27-Jährige seine Fahrt fort, musste aber nach 700 Metern aufgeben, weil sein Fahrzeug bei dem Unfall schwer beschädigt wurde.