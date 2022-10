Einsatz auf der Autobahn bei Grevenbroich : Getränke-Hänger kracht auf A 46 in Mittelleitplanke

Getränke-Hänger kracht auf A 46 in Mittelleitplanke

In diesem Abschnitt der Autobahn 46 ist es zu dem Unfall gekommen (Archivfoto). Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Am Donnerstag ist es auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf unmittelbar hinter der Auffahrt der Anschlussstelle Grevenbroich zu einem Unfall gekommen, durch den ein längerer Stau ausgelöst wurde.

Wie die Polizei mitteilte, krachte dort ein mit Getränken beladener Anhänger in die Mittelleitplanke, die beide Richtungsfahrbahnen voneinander trennt. Dadurch wurde der linke Fahrstreifen in Richtung Düsseldorf blockiert. Verletzt wurde niemand, allerdings ist ein größerer Sachschaden entstanden. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei Düsseldorf auf Anfrage erklärte, wurde die Fahrbahn zeitweilig komplett gesperrt, später floss der Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Es bildeten sich Staus, die bis zur Anschlusstelle Jüchen und darüber hinaus reichten.