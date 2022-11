Autobahn zeitweise gesperrt : Windrad an A44 bei Tagebau-Kante gesprengt

Am Sonntag (20. November 2022) ist das erste von insgesamt sechs Windrädern gesprengt worden. Foto: Christian Kandzorra

Grevenbroich/Jüchen Am Sonntagvormittag ist direkt an der Tagebau-Kante an der A44 ein Windrad gesprengt worden. Die Autobahn musste dafür zeitweise gesperrt werden.

Genau um 10.30 Uhr ist am Sonntag das erste von insgesamt sechs schadhaften Windrädern im Windpark Jüchen, gelegen direkt an der Tagebau-Trasse der A44, gesprengt worden. Die Autobahn wurde für die Sprengung gesperrt. Der Windpark ist nie in Betrieb gegangen, weil Baumängel an den Türmen der mächtigen Anlagen bestehen.

Das erste Windrad musste wegen Baumängeln komplett, also inklusive Gondel und Rotorblätter gesprengt werden. Die oberen Teile der fünf verbliebenen Windräder werden in den kommenden Wochen demontiert, anschließend werden auch hier die Betontürme mit Sprengstoff zu Fall gebracht. Eigentlich sollte die Sprengung bereits um 10 Uhr erfolgen. Die Rotor-Blätter des Windrads hatten jedoch nicht die optimale Position, sodass sich die Sprengung um eine halbe Stunde verzögerte.