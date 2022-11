Video der Sprengung im Windpark Jüchen : So spektakulär kracht ein 238-Meter-Windrad in sich zusammen

Foto: Kandzorra, Christian 13 Bilder So lief die Windrad-Sprengung an der A44n bei Jüchen

Grevenbroich/Jüchen Am Sonntagvormittag ist direkt an der Tagebau-Kante an der A44 im Windpark Jüchen ein Windrad gesprengt worden. Und es wird nicht das letzte gewesen sein. Für den spektakulären Vorgang musste die Autobahn temporär gesperrt werden. Wir haben die Sprengung im Video festgehalten.

Von Christian Kandzorra

Es ist zwei Minuten vor zehn am Sonntagmorgen, als der Mann am Spreng-Computer über Funk durchgibt: „Die Zündbereitschaft ist hergestellt.“ Alle Blicke richten sich gespannt auf die Windkraftanlage Nummer vier im Windpark Jüchen, nicht weit entfernt von Frimmersdorf und der Tagebau-Autobahn. Dann: Stille. Bis erneut ein Funkspruch kommt. „Abbruch!“, meldet Sprengingenieurin Ulrike Matthes sechs Minuten, nachdem es eigentlich einen großen Knall hätte geben sollen. „Die Blätter stehen nicht so, dass wir zünden können.“

Es dauert einige Minuten, bis der wenige Wind, der am Sonntag weht, die drei Rotorblätter so dreht, dass sie zumindest in etwa wie ein umgedrehtes Y stehen. Das wäre die Optimal-Position. Gegen halb elf geht dann doch alles ganz schnell: Ulrike Matthes gibt das zweite Sprengsignal – und den Befehl zur Zündung. Die Sprengkörper am Fuße der 238 Meter hohen Anlage detonieren, kurz darauf fegen ein Knall und eine Druckwelle über die Äcker. Das Problem-Windrad sackt in sich zusammen, kurz vor dem Aufschlag knicken Teile der Rotorblätter weg, es scheppert, eine gewaltige Staubwolke nimmt die Sicht.

Nach wenigen Minuten aber legt sich der Staub: Zu sehen ist ein Berg verbogener Stahlteile, zerfetzte Technik. Fünf Millionen hatten Aufbau und Material den Hersteller Nordex gekostet. Übrig bleibt ein Haufen Schrott. Allerdings: Das Windrad war nicht mehr zu retten. Große Abplatzer an der Betonhülle hatten schon äußerlich darauf hingedeutet, dass es gravierende Baumängel gab. Offenbar so groß, dass die Entscheidung fiel, Anlage Nummer vier mitsamt des Maschinenhauses, des Antriebsstrangs und der drei mächtigen Rotorblätter zu sprengen. Ein Schaden, der in die Millionen geht.

Die Windkraftanlage ist die erste von insgesamt sechs, die weichen müssen. Die Technik und die Rotorblätter fünf weiterer Anlagen auf rekultiviertem Grund an der A 44 sollen in den kommenden Wochen gerettet werden: Die Komponenten werden abgebaut und auf einem Areal bei Bedburg zwischengelagert. Es sollen nur die übrig bleibenden Betontürme gesprengt werden.

Bei allem Ärger über die Folgen der Baumängel hat die Aktion am Sonntagmorgen aber auch etwas von Aufbruch. Denn an selber Stelle will der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex 2023 sechs neue Windräder aufbauen. An der Höhe der Windräder und an der geplanten Leistung des Windparks von 27 Megawatt – Energie für 26.000 Haushalte – soll sich nichts ändern, sagt Karsten Brüggemann, Geschäftsführer von Nordex Deutschland.

Er stellt sich vor der Sprengung den Fragen eines kleinen Kreises von Journalisten, die in 700 Metern Entfernung dabei sein dürfen. Das vergangene Jahr sei auch für ihn eine „Achterbahnfahrt der Gefühle“ gewesen. Die Ursache für die Schäden habe man schnell gefunden und offen mit allen Beteiligten kommuniziert, die großes Interesse daran haben, dass der Windpark schnell ans Netz geht. Bislang konnte Nordex den Windpark nicht an seine künftigen Betreiber übergeben. Das sind RWE Renewables, das Versorgungsunternehmen NEW und die Stadt Jüchen.

Wie Brüggemann erklärt, sollen Schäden an den Spannbetonteilen der Hybridtürme entstanden sein. Etwa zwei Drittel der Türme bestehen aus Betonelementen, der Rest aus Stahl. Im Herbst 2021 war bereits ein baugleiches Windrad von Nordex in einem Windpark in Haltern am See plötzlich in sich zusammengebrochen, daraufhin wurden insgesamt 18 Anlagen stillgelegt. Auch die in Jüchen.