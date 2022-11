Auf A44 bei Grevenbroich und Jüchen : Unfallfahrer flüchtet in Auto mit Ersthelfer-Beifahrerin – und landet im Graben

Grevenbroich/Jüchen Am Freitagabend ist es zu einem filmreifen Doppel-Unfall im Tagebau-Abschnitt der Autobahn 44 gekommen, der insgesamt zwei Schwerverletzte gefordert hat. Was bisher bekannt ist.

Am Freitag gegen 18.10 Uhr soll ein Mann im Alter von etwa 20 Jahren mutmaßlich mit überhöhtem Tempo mit einem VW auf einen Renault aufgefahren sein. Schnell hielt auf der Autobahn ein Auto mit einem Ehepaar an, das Erste Hilfe leisten wollte. Wie Sprecher der Polizeidienststellen in Düsseldorf und Köln unserer Redaktion gegen 20.40 Uhr bestätigten, soll der Unfallverursacher einen günstigen Augenblick genutzt haben und in das Ersthelfer-Auto gestiegen und davon gefahren sein.

Damit endete die Flucht des jungen Mannes, der einige Kilometer zuvor den Auffahrunfall verursacht hatte, aber nicht: Er stieg aus und ergriff im Bereich des Dreiecks Jackerath zu Fuß die Flucht. Einige Zeit später ist es der Polizei unter Einsatz eines Helikopters gelungen, den Flüchtigen aufzuspüren: Er hatte sich in einem Feld parallel zu einer Landstraße bei Jackerath versteckt. Wie es aus Köln hieß, konnte er verletzt aufgegriffen werden. Er wurde am Abend ärztlich versorgt.

Gleiches galt für die 56 Jahre alte Frau, die (dem Kennzeichen des Nissans nach) aus dem Mönchengladbacher Raum stammen könnte. Was genau dazu geführt hat, dass der junge Mann in dem entführten Wagen die Kontrolle verloren hat und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist, war am Freitagabend noch unklar. Beide Polizeidienststellen waren damit beschäftigt, den Sachverhalt zu klären. Während der Unfallaufnahme kam es in Fahrtrichtung Aachen zu Staus, zeitweise ging auch auf der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg nichts mehr.