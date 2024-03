Laufspektakel in der Schlossstadt geht in seine achte Auflage Das EM-Auftaktspiel ist keine Konkurrenz für den Grevenbroicher Citylauf

Am 14. Juni beginnt in München mit dem Spiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland die Fußball-Europameisterschaft. Anstoß in der Allianz Arena ist um 21 Uhr. Genau 20 Minuten vorher fällt beim Sparkassen-Bogen auf der Erft-Brücke an der Breite Straße der letzte Startschuss des 8. Citylaufs in Grevenbroich. Kopfzerbrechen bereitet das dem bei der SG Neukirchen/Hülchrath mit der Öffentlichkeitsarbeit betrauten Willy Helfenstein aber nicht. „Das kostet uns in den Läufen über fünf und zehn Kilometer insgesamt vielleicht 25 Leute. Viel wichtiger sind die Familien- und Schulläufe.“ Und damit ist man in der Schlossstadt bis spätestens 19.45 Uhr durch.