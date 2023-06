Großveranstaltung am 17. Juni in Grevenbroich 500 Kinder eröffnen singend das große Fest der Kulturen

Am frühen Abend geht das „Fest der Kulturen“ in den „NEW-Musiksommer“ über. Der Musiker, Entertainer und DJ „Sydney 7“ wird ab 18 Uhr auf dem Marktplatz in das Abendprogramm einstimmen. Anschließend ist die international bekannte „The Takanaka-Club-Band“ an der Reihe, die sowohl neuere als auch ältere Dance-Hits live auf der Bühne präsentieren wird.