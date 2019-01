Wohnungraum im Rhein-Kreis Neuss: 43,5 Millionen für Wohnungsbau

Rhein-Kreis Mehr als 43,5 Millionen Euro Landesmittel zur Wohnbauförderung hat der Rhein-Kreis Neuss im Jahr 2018 bewilligt – so viel wie noch nie. Damit wurde die Rekordzahl von insgesamt 357 Wohneinheiten zu Bau oder Modernisierung an Rhein, Erft und Gillbach gefördert. Diese positive Bilanz zog Landrat Hans-Jürgen Petrauschke jetzt gemeinsam mit dem zuständigen Dezernenten Karsten Mankowsky und Georg Tadtke, dem Leiter der Wohnraumförderung.

Wie die Statistik für 2018 zeigt, sind allein Förderdarlehen von 25,5 Millionen Euro in den Bereich der Stadt Neuss geflossen. In Grevenbroich schlagen mehr als 7,8 Millionen zu Buche, in Korschenbroich rund zwei Millionen und in Kaarst 200.000 Euro. Das Bauaufkommen reiche noch nicht aus, um den in einer vom Kreis gemeinsam mit den Kommunen erstellten Wohnungsbedarfsanalyse errechneten Bedarf zu decken. Petrauschke und Mankowsky werben daher dafür, die Bauintensität zu erhöhen.