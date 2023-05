Europa-Austausch bei der Polizei Grevenbroicher ist Polizist in Spanien und auf Streife im Ruhrgebiet

Spanien ist das beliebteste Reiseziel deutscher Urlauber. Ist ja klar, dass einige Besucher der Ruhrfestspiele in Recklinghausen gleich erkannt haben, dass dort ein Polizist aus Spanien auf Streife ist. Als solcher war Roberto Garcia Alvarez in der Uniform der Policía Nacional gut zu erkennen, als er gemeinsam mit Kollegen der deutschen Polizei bei dem Volksfest zu Fuß unterwegs war. „Einigen ist die Uniform aufgefallen. So kamen wir ins Gespräch“, sagt Alvarez, der gebürtig aus Grevenbroich stammt. Er spricht perfekt Deutsch – und war nun im Rahmen eines Austauschprogramms bei der Polizei in NRW. Im Gespräch mit Besuchern des Festes hätten viele interessiert reagiert. „Ich habe vom Programm zur Förderung der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit erzählt. Das fanden alle gut.“