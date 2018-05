Grevenbroich: 365 Jahre altes Pastorat wird Heimat-Werkstatt

Info

Pfarre sucht nach historischen Büchern

Literatur Für die Heimat-Bibliothek sucht die Pfarre noch Bücher oder Jubiläumsschriften, die sich mit der Historie der Region beschäftigen. Eine Abgabe ist ab sofort in der Kinderbücherei im "Martinus-Treff" am Kreisverkehr "An der Eiche" möglich.

Pfarrverein Über Pläne und Ideen zum neuen Zentrum "Martinus-Forum" informiert der Pfarrverein im Internet unter "www.martinusforum-wevelinghoven.de.