Stadtsportverband Jüchen : 315.950 Euro Fördergelder für Sportvereine in der Stadt Jüchen

315.950 Euro Fördergelder für Sportvereine in der Stadt Jüchen

Jüchen Der Stadtsportverband Jüchen informiert die Vereine über Anträge und Mittelverwendung aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“. Damit unterstützt das Land NRW die Sportvereine und Sportverbände im Land.

Darauf weist Heinz Kiefer als Vorsitzender des Stadtsportverbandes (SSV) Jüchen jetzt die örtlichen Sportvereine auch in einem Anschreiben an die Vorstände hin. Die Verteilung der Fördergelder auf die Kommunen in NRW erfolge nicht nach dem sogenannten. Windhund-Verfahren, sondern anhand des Schlüssels der Sportpauschale, nach dem die einzelnen Kommunen diese Zahlungen erhalten. Jüchen erhalte insgesamt ein Fördervolumen von 315.950 Euro, erläutert Kiefer.