24-Jähriger durch mehrere Messer schwer verletzt

Stadtparkinsel in Grevenbroich

Grevenbroich Ein Streit auf der Stadtparkinsel in Grevenbroich ist am Samstag eskaliert. Ein 24 Jahre wurde durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Tatverdächtiger ist ein 29-Jähriger. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet.

Polizei, Rettungsdienst und der Ordnungs- und Sicherheitsdienst (OSD) der Stadt waren am Samstag auf der Stadtparkinsel im Einsatz. Ein 24 Jahre alter Grevenbroicher ist durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Tatverdächtig ist ein 29 Jahre alter Mann ebenfalls aus Grevenbroich, der bald nach der Messerattacke festgenommen wurde.

Teilnehmer einer Feier im Auerbachhaus auf der Stadtparkinsel hatten, wie die Stadt berichtet, am Samstagabend den Ordnungs- und Sicherheitsdienst informiert, von Pöbeleien im Umfeld sei berichtet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die 24 und 29 Jahre alten Männer zusammen mit anderen Alkohol getrunken. Es kam dann zunächst zum verbalen Streit, der dann in einer Schlägerei endete. Der 29-Jährige soll den 24-Jährigen dabei mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben.

Der Schwerverletzte wurde zunächst auf der Stadtparkinsel vom Notarzt versorgt, bevor der Rettungsdienst ihn ins Krankenhaus brachte. Die Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach wertete die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Die Polizei hat eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf eingerichtet.

Gegen den 29 Jahre alten Tatverdächtigen erging ein Untersuchungshaftbefehl. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem festgenommenen Grevenbroicher eine Blutprobe, da unter anderem Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum vorlagen. Die Ermittlungen dauern an.

Es handelt sich keineswegs um die erste Auseinandersetzung mit Verletzten: Im April dieses Jahres war es wenig weiter auf der Apfelwiese zu einer Prügelei zwischen zwei Gruppen gekommen, mehrere Menschen mussten daraufhin ins Krankenhaus. Eine Woche zuvor war bei einer Auseinandersetzung ein 31-Jähriger in der Innenstadt schwer verletzt worden.

Immer wieder Beschwerden über Pöbeleien, Lärm und Schlägereien gab es aber auch im Bahnhofsumfeld. Die Stadt reagierte. Seit Anfang Juli patrouilliert der verstärkte Ordnungs- und Sicherheitsdienst vermehrt im Umfeld des Grevenbroicher Bahnhofs und im Stadtpark, er ist auch an Wochenenden präsent. „Die verstärkten Kontrollen haben sich grundsätzlich bewährt, wir sind auf dem richtigen Weg“, betont Bürgermeister Klaus Krützen. „Die Mitarbeiter des OSD haben in einer unübersichtlichen Situation gut gehandelt“, lobte der Verwaltungschef nach dem Einsatz am Samstag.