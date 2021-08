Digitalisierung in Grevenbroich : 2300 weitere Tablets für die Schulen

In den fünf weiterführenden Schulen soll jedes Kind ein Tablet nutzen können. Im Herbst wird dieses Ziel für alle Klassen ab der achten Stufe erfüllt sein. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Grevenbroich Nach den Oberstufen werden bis Oktober die Mittelstufen mit 1900 iPads ausgestattet. Damit kommt die Stadt einen großen Schritt beim Ziel voran, dass jedem Schüler an weiterführenden Schulen ein Tablet zur Verfügung steht. Was sonst noch in die Digitalisierung der Schulen investiert wird.