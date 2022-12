Nosferatu, Asia-Hornisse, Katzenrettung 2022 – das Jahr der tierischen Kuriositäten in Grevenbroich

Goldfische im Wischwasser Als Nazia Nalca an der Tankstelle am Jägerhof das Scheibenwischwasser wechseln wollte, bekam sie einen gehörigen Schrecken: Aus dem Eimer sprang ihr ein 20 Zentimeter großer Goldfisch entgegen. Insgesamt schwammen drei Exemplare im Eimer, in dem sie so gar nichts zu suchen hatten. Wer das Trio dort hinein plumpsen ließ, wurde nicht bekannt. Ein Unternehmen, das sich mit Zierfischen auskennt, nahm sich der Tiere an.