Intersnack in Grevenbroich : 140 Intersnack-Arbeiter bei Warnstreik in Wevelinghoven

Etliche Plakate und Transparente waren am Mittwoch von 5 bis 7 Uhr am Besucherparkplatz des Chips-Herstellers Intersnack an der Grevenbroicher Straße zu sehen. Rund 140 Mitarbeiter waren in aller Frühe dem Aufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zu einem Warnstreik gefolgt – wenige Stunden vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen für die Süßwarenindustrie in NRW. Die Forderung der Arbeitnehmer: 6,5 Prozent mehr Lohn für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Georg Staniek, Vorsitzender des Betriebsrates im Werk Wevelinghoven und stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates von Intersnack, war mit der Resonanz zufrieden. „Die Mitarbeiter stehen hinter unserer Forderung und erwarten, dass sich die Arbeitgeber bewegen“, betonte er. Die Produktionslinien seien vor dem Warnstreik „sauber runtergefahren“ worden, „damit kein Schaden entsteht“, berichtete der 63-Jährige. Dann zog die Nachtschicht nach draußen, später kam die zum Schichtwechsel eingetroffene Frühschicht hinzu. „Intersnack respektiert die Arbeitnehmerrechte ohne Einschränkungen und somit auch die heutige Arbeitsniederlegung“, erklärte das Unternehmen. In der zweiten Verhandlungsrunde am 14. Mai habe der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie einen Tarifvertrag mit zwei Jahren Laufzeit angeboten – mit einer Erhöhung um 2,4 Prozent rückwirkend zum April sowie weiteren 2,0 Prozent ab April 2020. Zudem umfasse das Angebot höhere Entgelte für Auszubildende.