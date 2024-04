100 Jahre BSV in der Gartenstadt Wevelinghovener Schützen bereiten Feierlichkeiten zum Jubiläum vor

Das Jahr 2024 ist für viele Schützen im Stadtgebiet ein Jubiläumsjahr: Mehrere Vereine können auf runde Geburtstage blicken – allen voran mit dem BSV in der Stadtmitte und dem BSV in Wevelinghoven die beiden größten Schützenvereine in Grevenbroich. In der Gartenstadt Wevelinghoven werden die Brauchtumsfreunde kommende Woche bei ihrer Generalversammlung einen ersten Einblick in das geben, was für ihr Jubiläum (100 Jahre) geplant ist.