Grevenbroich : 100-Jährige ist Ehrengast beim Kabarett

Maria Cremers (100) aus Grevenbroich wurde als Ehrengast von Jürgen B. Hausmann (hinten 3.v.r.) empfangen. Auch ihre Familie war in Neuss dabei. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Für die Grevenbroicherin Maria Cremers ist es die Erfüllung eines Herzenswunsches: Zum ersten Mal besuchte sie den Auftritt ihres Lieblings-Kabarettisten Jürgen B. Hausmann – die 100-Jährige war sein persönlicher Ehrengast.

Die 100-Jährige kam aus dem Lachen kaum heraus, als Jürgen B. Hausmann in der ausverkauften Stadthalle Neuss seine Jubiläumsshow präsentierte. Der Kabarettist lieferte ein Programm ab, in dem sich das Publikum wiederfinden konnte – von Alltagssituationen bis zu Kinderliedern. Besonders die rheinische Mundart des Künstlers und seine Analyse der Sprache gefällt Maria Cremers. Zudem schätzt sie das hohe Niveau, mit dem der ehemalige Lehrer seine Geschichten präsentiert. Dankbar für die besondere Einladung, genoss sie jede einzelne Minute der Show.

Mit einem Auftritt ihres Lieblings-Kabarettisten wollte die Familie Maria Cremers bereits zu ihrem Geburtstag, als sie 100 Jahre alt wurde, überraschen. Enkelin Beate Polke leitete alles in die Wege: Ein Anruf bei der Agentur, die Absprache des Termins und schließlich beinahe die Buchung von Jürgen Becker.

Dann sei die Verwechslung aufgefallen, erzählt Beate Polke lachend. Denn es gibt zwei Kabarettisten mit fast identischen Namen: Jürgen Becker und Jürgen Beckers (alias „Jürgen B. Hausmann“). Also galt es, alles von vorne zu beginnen: Ein Brief an den richtigen Künstler, samt Foto und Geschichte zu Maria Cremers.