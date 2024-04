Am Maifeiertag in Grevenbroich Dorftrödel in Gustorf mit 190 Ständen

Der Feiertag am 1. Mai wird in Gustorf wieder ein Trödeltag: Der Turnverein Germania lädt zu einem dezentralen Dorftrödel, für den sich bereits jetzt knapp 200 Aussteller angemeldet haben sollen. Sie alle wollen Trödelware in privaten Einfahrten und auf Höfen anbieten. Los geht’s am 1. Mai um 11 Uhr, das Ende ist für 16 Uhr geplant. Das Doppeldorf (Gindorfer machen auch mit) könnte sich an dem Tag in eine Trödelmeile verwandeln – und so einiges für Schnäppchenjäger bieten.