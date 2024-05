Trödel am Maifeiertag Großer Andrang beim Grevenbroicher City-Trödelmarkt

So zum Beispiel die 75-jährige Roswitha Cleve, die ihren Stand wie im vorigen Jahr mit Erftblick an der Karl-Oberbach-Straße hatte. Ihr Sortiment bestand vor allem aus alten Spielzeugen und Antiquitäten: alte Steiftiere, aufwendig verzierte Schatullen, Puppen und ein Holzauto, das an die 30er-Jahre erinnerte. „Über all die Jahre hinweg habe ich das gesammelt. Es wäre zu schade, es wegzuwerfen.” Am Trödeln liebe sie es außerdem, einfach mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.