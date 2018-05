Grevenbroich: 1,5 Hektar extra "Wohnraum" für Insekten

Grevenbroich Anstelle nur darüber zu reden, wollen Andreas Drengwitz (33) und Dennis Aussem (25) etwas für die Insektenvielfalt tun. Sie legten eine Blühwiese an. 64 Sorten Nutz- und Wildpflanzen sollen hier blühen und Nahrung für Insekten sein.

Weil es in den vergangenen Wochen zu wenig regnete, sieht die vom gelernten Gärtner Andreas Drengwitz (33) zusammen mit Landwirt Dennis Aussem (25) angelegte Blühwiese noch unspektakulär aus. Vereinzelt ragen Kamillebüschel hervor, und ein bisschen knallroter Mohn ist ebenso zu sehen. "Es scheint in die richtige Richtung zu gehen", sagt Drengwitz. Läuft alles nach Plan, wird es auf dem versteckten Flecken Kapellener Land demnächst "kunterbunt. Das Saatgut ist eine Gras- und Wildblumenmischung", 64 Sorten umfasst sie insgesamt, darunter Bekanntes wie Wilde Möhre, Wiesensalbei, Malve oder Margarite.

"Das wird was fürs Auge", wissen die beiden Initiatoren. Dabei ist die Optik "sekundär, im Fokus stehen Natur und Artenvielfalt", über die zwar viele reden, aber wenige etwas Konkretes tun. Anders als bei den Naturfreunden Aussem und Drengwitz, die sich über eine Facebook-Gruppe rund um die viel diskutierte L361n kennenlernten. "Wir hatten beide die gleiche Idee, etwas für die Artenvielfalt von Insekten tun zu wollen", beschreibt Dennis Aussem. Die Insektenvielfalt wird ja nicht allein durch die verwendung von Pestiziden dezimiert. "Diese aufgeräumten Vorgärten aus Kies und beton bieten ebenso wenig Lebensraum für die Tiere", sagt Andreas Drengwitz: Einigkeit herrschte über die Maßnahme, eine Blühwiese anlegen zu wollen. Etwa 1,5 Hektar weit ist das Areal, das Landwirt Aussem dafür zur Verfügung stellt. Es liegt eicht hügelig, wird schön von der Sonne beschienen - und früher wuchs dort mal Mais.

Veränderung Nicht nur in der Landwirtschaft verwendete pestizide, auch "aufgeräumte" Landschaften, in denen nichts blüht, dezimieren die Insekten - sie finden keine Nahrung.

Mit gutem Willen allein, sagen beide, sei es aber nicht getan. "Jeder Bauer, der eine solche Insektenwiese anlegt, hat Ernte- und Verdienstausfall", wissen sie. "Und das Saatgut muss auch bezahlt werden", in diesem Fall bürgerschaftlichen Engagements wurde das Geld vermittels eines Spendenaufrufs rekrutiert. "Das hätten wir nicht alleine stemmen können", ergänzt Dennis Aussem. In Ruhe wollen beide nun beobachten, wie sich die Wiese entwickelt - zur Komplettierung denken sie über die Zusammenarbeit mit einem Imker nach und könnten sich ebenso vorstellen, ein Insektenhotel anzulegen.

Vor allem soll das Testfeld "sich selbst überlassen und beobachtet werden", um im kommenden Jahr weitere Insektenprojekte realisieren. "Ein Insektenbeet inmitten eines Kreisverkehrs anzulegen, ist nicht die beste Idee, so etwas sollte eher ruhig und abgeschieden sein", liebäugeln sie beispielsweise mit einem Areal inmitten des Stadtparks. "Nutzbar wären ebenso an Feldern und neben Baumbestand die Ecken, auf die Landwirte sowieso nicht mit ihren Maschinen kommen", bringt Aussem weitere Ideen ein.

"Für die Zukunft aber ist es wichtig, weitere Leute zu finden, die bereits sind, Geld für solche Projekte zu geben", sagt Dennis Aussem hinsichtlich eines eventuell zu gründeden Fonds oder Maßnahmen wie Crowdfunding. "Wichtig ist auch, bereits jetzt aktiv zu werden und in Eigeninitiative etwas zu unternehmen", versuchen sie weitere Mitstreiter zu finden. Nach ihrer Meinung gibt es "viele, die am Thema interessiert sind, aber einfach nicht wissen, was, wo und mit wem sie etwas zum Erhalt der Insektenvielfalt unternehmen können."