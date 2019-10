Grefrath : NRW-Innenminister Herbert Reul ist zu Gast in Grefrath

Grefrath Der CDU-Politiker diskutiert mit Rolf Tophoven im Cyriakushaus. Dabei geht es nicht nur um Politik, sondern auch um den Menschen Reul.

Bei der Ökumenischen Gesprächsreihe in Grefrath ist am kommenden Dienstag, 8. Oktober, der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul zu Gast. Die Veranstaltung, die um 19.30 Uhr beginnt, findet im Cyriakushaus am Markt statt. Befragt wird er vom in Grefrath lebenden Terrorismusexperten Rolf Tophofen, der im vergangenen Jahr den bekannten CDU-Politiker Wolfgang Bosbach nach Grefrath geholt hatte.