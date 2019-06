Tat in Grefrath : Frau von zwei Männern auf Sportplatz vergewaltigt

Grefrath In der Nacht auf Samstag ist in Grefrath eine junge Frau von zwei Männern vergewaltigt worden. Die Tat ereignete sich nahe des Eisstadions. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen von Zeugen.

Die junge Frau aus Grefrath war in der Nacht zu Samstag gegen 3 Uhr auf der Stadionstraße in Grefrath unterwegs. An einer Bushaltestellte wurde sie laut Polizei zunächst von zwei Männern angesprochen und verbal sexuell belästigt.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen im Bereich der Stadionstraße in Grefrath beobachtet? Hinweise an das Kriminalkommissariat in Dülken unter der Rufnummer 02162 3770 oder per Mail an poststelle.viersen@polizei.nrw.de.