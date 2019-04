kalkar : Ins Frühjahr mit dem neuen Rad

kalkar Ein frischer Sonne-Wolken-Mix bescherte der Stadt Kalkar am ersten verkaufsoffenen Sonntag und Zweirad-Frühlingsmarkt viele Besucher. Der Marktplatz war diesmal begrünt.

Nach so vielen Jahren Praxiserfahrung mangelt es Kalkars Kultur- und Touristikchef Harald Münzner nicht an flotten Sprüchen, um den Verkauf anzukurbeln. Streng genommen wird allerdings nicht verkauft, sondern versteigert, und das macht allen Beteiligten immer wieder Spaß. Rund 100 Fahrräder für kleine, große, ambitionierte und Gelegenheitsfahrer waren auch diesmal zusammengekommen, um neue Eigentümer zu finden. Nicht zuletzt die örtlichen Pfadfinder waren mit Begeisterung bei der Sache, denn bei ihnen bleiben zehn Prozent der Erlöse hängen.

Nächste Termine Zum Muttertag gibt’s das nächste Stadtfest, es folgt „Kalkar in Blüte“ und im Sommer die Sandstadt.

Erstes Stadtfest Mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag startete Kalkar in die schöne Jahreszeit.

Wer wirklich ein Kinder-, Jugend-, Damen- oder Herrenrad suchte, hatte sich meist aber schon vorher umgesehen und wusste deshalb auch, was er so ungefähr zu zahlen haben würde. Meistens kam das recht gut hin, und wenn ein Rad mal gar kein Gebot erzielte, dann „warnte“ Münzner: „Heute Nachmittag kriegen Sie das für den Preis bestimmt nicht mehr.“ Kurzentschlossene waren also klar im Vorteil. Wer sich etwas besonders Gutes tun wollte, wurde vielleicht bei den schicken neuen Rädern des Fachgeschäfts Giltjes fündig. Vor allem hochmoderne E-Bikes stießen auf großes Interesse.