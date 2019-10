Geschäftsaufgabe : Nach 34 Jahren wird aus Fahrradgeschäft Sanitätshaus

Bis Ende November hat das Zweiradgeschäft noch geöffnet. Foto: Anja Settnik

(nik) Zu übersehen ist das Geschäft an der Klever Straße in Pfalzdorf nicht – in diesen Tagen fällt deshalb das Schild „Räumungsverkauf“ wohl jedem, der etwa von Goch nach Kleve fährt, ins Auge.

Manfred Flören, seit 34 Jahren mit Verkauf und Reparatur von Zweirädern und motorisierten Gartengeräten befasst, gibt sein Geschäft auf. Bis Ende November können die Kunden noch Fahrräder, Rasenmäher, Motorsägen und diverses Zubehör kaufen. Zu oft ermäßigten Preisen, versteht sich, denn „alles muss raus“, wie die Plakate ausrufen.

48 Berufsjahre hat Flören hinter sich, davon 34 Jahre in dem bekannten Geschäft. „Wir haben versucht, einen Nachfolger zu finden, aber das ist schwierig. Der müsste viel investieren, und der Markt ist stark umkämpft“, weiß die Ehefrau. Wer heute Fahrräder verkauft, muss ein großes, auch spezialisiertes Sortiment anbieten, bei Gartengeräten ist das kaum anders. Deshalb sind die Geschäftsinhaber froh, dass sie mit einem Vertreter einer anderen Branche einig geworden sind: Ein Sanitätshaus soll sich dort ansiedeln.