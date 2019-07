Altkalkar : BSV Altkalkar feiert zwei Tage lang sein Schützenfest

kalkar-altkalkar Christa Müller wird als neue Königin proklamiert

(RP) Am heutigen Samstag, 6. Juli, und am morgigen Sonntag, den 7. Juli feiert, der BSV Altkalkar sein Schützenfest und wird seine neue Königin Christina Müller proklamieren. Zum König wählte sie ihren Ehemann André. Sie werden unterstützt von ihrem Throngefolge, dem neben dem scheidenden Königspaar Daniel Völkers und Sarah van Dyck noch Adjudantin Anja Gruben mit Christoph Henkel, Kim Unkrig-Appers mit Sascha Appers, Silke mit Stefan Smits, Kristin Wälbers mit Oliver van Gemmeren, Sandra Osterkamp mit Norbert Heselmann, Dorothee Verweyen mit Christian Huisken, Karina mit Michael Schrader und Heidi mit Klaus Hülkenberg angehören.

Die Schützen stellen sich am Samstag um 16.15 Uhr an der Begegnungsstätte Altkalkar auf, um das neue Königspaar in der Königsresidenz in Keppeln abzuholen. Nach der Rückfahrt nach Altkalkar zieht der Schützenumzug über die Talstraße, die Dr. Hugo-Mönig-Straße, die Theodor-Kuypers-Straße, den Vossegattweg, den Postweg, die Birkenallee, die Lärchenstraße, die Kirchstraße und den Behrnenweg zum Altkalkarer Marktplatz, wo gegen 18.30 Uhr die Parade mit Fahnenschwenken stattfindet.