Geisterfahrer unterwegs? Zwei Schwerverletzte bei Zusammenprall auf der A57 bei Goch

An Heiligabend zu vergleichsweise später Stunde ist auf der Autobahn wenig los. Da verwundert es, wenn zwei Fahrzeuge zusammenprallen, insbesondere, wenn es nicht glatt ist und die Straßenverhältnisse auch sonst nicht problematisch sind. Die Autobahnpolizei nennt es bisher nur eine Vermutung, eine andere Erklärung scheint aber, da die Mittelleitplanke nicht durchbrochen wurde, kaum vorstellbar: Einer der Fahrzeugführer soll in der falschen Richtung auf die Autobahn aufgefahren sein, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Moers auf Anfrage unserer Redaktion.