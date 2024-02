Polizei sucht schwarzen Pickup Zwei Frauen bei Verkehrsunfall in Goch verletzt – Fahrer flüchtig

Am Donnerstag (22. Februar 2024) kam es gegen 18.30 Uhr am Westring in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 50-jährige Frau aus Kleve wartete verkehrsbedingt an der Kreuzung, um geradeaus auf den Nordring zu fahren. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter kam aus Richtung Nordring und beabsichtigte mit seinem Fahrzeug, einem schwarzen Pickup, den Westring zu befahren. Beim Abbiegevorgang geriet der Unfallverursacher in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Fahrzeug (schwarzer Suzuki Vitara) der Frau aus Kleve.