Wohnhaus und Malerbetrieb Zwei Einbrüche in Goch am selben Wochenende

Am Samstag (21. Oktober 2023) zwischen 13.45 und 20.15 Uhr brachen unbekannte Täter laut Kreispolizeibehörde gewaltsam die Terrassentür an einem Einfamilienhaus an der Andover Straße in Goch-Asperden auf. Durch die Terrassentür gelangten sie ins Innere und durchsuchten die Räume im Oberschoss. Aus einer Schmuckkassette entwendeten die Unbekannten unter anderem eine Silberkette. Mit der Beute konnten die Täter unerkannt flüchten.