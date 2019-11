Uedem : Gospelchor Voices gastiert zweimal in Kevelaer

Gospelchor Voices gastiert zweimal in Kevelaer

Uedem Zum Jubiläum der Chorleiterin Christiane Langenbrinck gastiert der Chor zweimal in Kevelaer.

(RP) Anlässlich des 20-jährigen Chorleiterjubiläums von Christiane Langenbrinck gibt der Gospelchor Voices aus Uedem am Samstag, 23. November, gleich zwei Benefizkonzerte in der Clemenskirche in Kevelaer. Nachdem die 17 Uhr Vorstellung innerhalb kürzester Zeit fast ausverkauft war, entschieden sich die Verantwortlichen kurzerhand für ein zweites Konzert um 19.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn bei freier Sitzplatzwahl.