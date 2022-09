Pläne für eine saubere Stadt : „Mängelmelder“ soll in Goch bald eingeführt werden

Goch Bürger können bald von allen digitalen Endgeräten aus – also zum Beispiel auch mittels Smartphone, das schnell ein Foto von der beanstandeten Örtlichkeit macht – den Mängelmelder erreichen.

(nik) Es sind nicht immer die großen Probleme, die Bürger umtreiben, manchmal machen auch kleinere Missstände unzufrieden: der verwilderte Grünstreifen, der beschädigte Fußweg, überquellende Papierkörbe. Um solche Feststellungen schnell der Verwaltung mitzuteilen, die dann schnellstmöglich für Abhilfe sorgt, gibt es in vielen Kommunen schon einen elektronischen Mängelmelder. Die CDU-Fraktion hatte einen solchen jetzt beantragt, im Bau- und Planungsausschuss bewies die Stadtverwaltung, dass sie sich schon gekümmert hat. Torsten Matenaers, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt, stellte ein System vor, das unter anderem in Emmerich genutzt wird. Bürger können von allen digitalen Endgeräten aus – also zum Beispiel auch mittels Smartphone, das schnell ein Foto von der beanstandeten Örtlichkeit macht – den Mängelmelder erreichen. Über einen Link von der Homepage der Stadt würde eine eigene Internetseite erreicht, die unter anderem einen Stadtplan enthält, der die bereits bekannten Problem-Stellen ausweist, so dass Mehrfachmeldungen möglichst vermieden werden. Die Politik empfahl, die Meldungen nicht anonym zu ermöglichen, damit nicht jede Kleinigkeit gemeldet und die Verwaltung überfordert wird. Es sollen Kosten ermittelt werden, zu denen vermutlich auch zusätzliche Mitarbeiterstunden zählen.